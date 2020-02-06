Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Обвинивший СССР в развязывании Второй мировой войны журналист Алексей Венедиктов вновь выступит в екатеринбургском «Ельцин-центре». Об этом главный редактор «Эха Москвы» заявил в эфире радиостанции.

Венедиктов вновь проведёт в центре Ельцина «Дилетантские чтения». Темой мероприятия и представляемого журналистом номера журнала «Дилетант» сформулирована так: «Исторические войны: от варягов и до наших дней».

В этот раз встречу сделают более камерной. Мероприятие пройдёт 24 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венедиктов оскандалился после обвинений СССР в развязывании Второй мировой войны. Историки и ветераны подвергли выступление журналиста разгромной критике.

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