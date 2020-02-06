Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве 6 февраля усилится ветер, а холод станет мягче. Об этом сообщает центр «Фобос».

Согласно прогнозу, тёплый атмосферный фронт североатлантического циклона принесёт поля снеговой облачности, усиление ветра, метели и смягчение холода.

Температура воздуха в Москве составит от — 1 до — 3 градусов, в Подмосковье — от нуля до — 5 градусов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Также синоптики предупредили о низком атмосферном давлении, минимальное значение которого составит 732 мм ртутного столба.