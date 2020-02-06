Юрга, Кемеровская область, , 09:04 — REGNUM В городе Юрга Кемеровской области полицейские изъяли у горожанина около 130 банок с никотиновыми смесями, которыми он торговал из своей машины, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

Известно, что в обнаруженных в машине задержанного 20-летнего мужчины банках с никотиновыми смесями, находилось более 2 500 тысяч разовых доз. Изъятые никотиновые смеси направлены на исследование.

Отметим, что ранее в двух чтениях был принят закон Кемеровской области, который до принятия соответствующего федерального закона, ограничивает продажу бестабачной никотиносодержащей продукции лицам, не достигшим 18 лет, а также запрещает розничную продажу такой продукции в образовательных и медицинских организациях.

Также, в двух чтениях внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», устанавливающие ответственность за нарушение ограничений розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции: для граждан штраф от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс. рублей и для юридических лиц — до 15 тыс. рублей.