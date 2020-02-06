Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновске во всех школах, которые закрыты из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, проводятся профилактические мероприятия. При этом учебный процесс продолжился дистанционно, сообщает мэрия областного центра.

Профилактические работы в школах включают влажную уборку дезинфекционными средствами и обеззараживание воздуха. В управлении образования ульяновской мэрии отмечают, что из-за карантина не должна пострадать учебная программа: перед директорами поставлена задача «следить за тем, чтобы дети в дистанционном режиме получали домашнее задание». В частности, дети получают задания через электронный дневник.

В администрации отмечают, что сроки весенних каникул и их продолжительность из-за карантина не изменятся.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 февраля школы Ульяновской области закрыты на карантин, учебный процесс рекомендовано продолжить дистанционно.

В Ульяновской области за пятую неделю, с 27 января по 2 февраля, заболели ОРВИ и гриппом 12 127 человек, что на 48,7% выше уровня предыдущей недели. Эпидемический порог превышен на 58,7%. В том числе в Ульяновске зарегистрировано 9230 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ — за неделю рост составил 40,76%.

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