Париж, , 08:53 — REGNUM Чтобы осудить ожидаемые последствия реформы страхования на случай безработицы для сезонных работников, профсоюзы во Франции призывают к забастовке на нескольких горнолыжных курортах, сообщает Le Figaro.

Уведомления были направлены компаниям, которые управляют горнолыжными курортами в департаментах Савойя, Верхняя Савойя и Верхние Альпы.

«Мы подали уведомление о забастовке на 15 февраля, которое мы отзовем, если переговоры пройдут успешно», — заявил Эрик Беккер, представитель Федерального управления по делам сезонных рабочих.

По его словам, все будет зависеть от «воли исполнительной власти», учитывая «трудности и особенности» сезонной работы.

«Они хотят относиться к сезонным работникам как к обычным, в то время как их методы работы совершенно иные», — отметил Эрик Беккер.

Напомним, по данным министерства труда Франции, более миллиона человек задействованы в сезонных работах (в среднем два месяца) в период с апреля по март. Почти половина сезонных работников работает в секторах общественного питания, проживания и отдыха.