Москва, , 08:53 — REGNUM На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.

По предварительным данным, Айдар Акаев скончался по причине остановки сердца. Отмечается, что врачи не успели спасти бизнесмена.

Отметим, Айдар Акаев родился 20 февраля 1976 года. Семья Акаевых переехала в Россию после свержения в 2005 году первого президента Киргизии Аскара Акаева. Сын бывшего главы государства был женат, у него осталось трое детей.

В 90-х годах Айдар Акаев состоял в браке с Алией Назарбаевой, младшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.