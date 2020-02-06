Ростов-на-Дону, , 08:50 — REGNUM В Ростовской области закрыта часть трассы М-4 «Дон». Ограничительные меры предприняты из-за метели и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Движение пассажирского транспорта ограничено на автодороге М-4 «Дон» с 881-го км (Тарасовский район) до 1000-го км (развязка на Шахты) до улучшения погодных условий, уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автовладельцев неукоснительно следовать правилам дорожного движения и, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий было объявлено штормовое предупреждение.