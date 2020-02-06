Москва, , 08:49 — REGNUM Роспотребнадзор дал гражданам советы, как не заразиться и что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

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Обязательно нужно вызвать врача. Выделить заболевшему отдельную комнату. Если нет такой возможности, соблюдать расстояние не менее 1 метра, ограничить контакты со здоровыми членами семьи.

Также надо часто мыть руки с мылом, проветривать помещение, дезинфицировать поверхности. Ухаживать за больным только в медицинской маске или закрывшись носовым платком.

Как сообщало ИА REGNUM, самым простым и эффективным способом защиты от вирусных инфекций, в том числе от коронавируса, является частое мытье рук.

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