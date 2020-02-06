Пермь, , 08:47 — REGNUM В Перми все же все школы закрывают на карантин. Хотя еще по состоянию на 4 февраля Роспотребнадзор не видел оснований для такой меры.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, школы, лицеи, гимназии, а также учреждения допобразования, подведомственные департаменту образования мэрии Перми, закрывают на карантин с 7 по 15 февраля включительно.

В Перми началась эпидемия ОРВИ и гриппа. Зафиксирован значительный рост заболеваемости. Для прекращения дальнейшего распространения заболеваемости принято решение о карантине.

Напомни, что ранее карантин объявили во всех школах восьми муниципальных образований Пермского края.

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