Мариинск, Кемеровская область, 6 февраля 2020, 08:44 — REGNUM В кузбасском Мариинске два десятка сирот смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как показала прокурорская проверка, 21 человек (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), включённый в списки на предоставление жилых помещений, обеспечен ими не были.
Прокуратура направила иски в суд с требованием обязать администрацию Мариинского муниципального района обеспечить сирот жильём. Эти требования были удовлетворены в полном объёме.
В феврале 21 сироте вручены ключи от квартир в новом многоквартирном доме.