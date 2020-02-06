Мариинск, Кемеровская область, , 08:44 — REGNUM В кузбасском Мариинске два десятка сирот смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как показала прокурорская проверка, 21 человек (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), включённый в списки на предоставление жилых помещений, обеспечен ими не были.

Прокуратура направила иски в суд с требованием обязать администрацию Мариинского муниципального района обеспечить сирот жильём. Эти требования были удовлетворены в полном объёме.

В феврале 21 сироте вручены ключи от квартир в новом многоквартирном доме.