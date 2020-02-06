Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновске продолжаются проверки газового оборудования. В ходе рейдов отключают газовые плиты, которые представляют опасность при их эксплуатации, сообщается на сайте администрации города.

Проверки начались в декабре 2019 года во всех районах города. Для проведения рейдов сформированы межведомственные комиссии по обследованию внутридомового газового оборудования. Проверяются в основном квартиры, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие инвалиды и пенсионеры. Всего до 20 марта планируется обследовать 4885 квартир.

По данным мэрии, в настоящее время охвачено проверками почти 2 тыс. квартир. Собственникам 34 квартир выданы предписания об устранении нарушений, газовые плиты в трёх квартирах были отключены «из-за опасности их эксплуатации». В администрации отмечают, что основные проблемы — устаревшее оборудование, отсутствие доступа к газовому крану, негерметичные отводящие рукава, закрытые дымовентиляционные каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2019 года в городе Димитровграде Ульяновской области был повреждён газопровод по улице Свирская, в результате ночью без тепла остались 7750 потребителей, в том числе жители 70 многоквартирных домов.

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