Хабаровск, 6 февраля 2020, 08:42 — REGNUM В Хабаровске пять новых улиц получат имена героев Великой Отечественной войны. Такое решение принято городскими властями.
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О проекте в своем Instagram рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Мэр Хабаровска также сообщил, что уже дал поручение департаменту муниципальной собственности начать работу с общественными организациями, опросить жителей города, чтобы выяснить, имена каких героев Великой Отечественной они хотят дать новым улицам города.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии участникам боевых действий в Великой Отечественной войне выплатят по 100 тыс. рублей ко Дню Победы. Выплаты получат и вдовы героев, и узники концлагерей.