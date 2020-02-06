Хабаровск, , 08:42 — REGNUM В Хабаровске пять новых улиц получат имена героев Великой Отечественной войны. Такое решение принято городскими властями.

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О проекте в своем Instagram рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Ореховая сопка» — весьма перспективный район для застройки. В ближайшие годы здесь будем введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья и появится не менее пяти новых крупных улиц. Посовещавшись с коллегами, приняли решение, что они будут названы в честь героев Великой Отечественной войны. Мне кажется, это особенно актуально в год 75-летия Великой Победы», — написал Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска также сообщил, что уже дал поручение департаменту муниципальной собственности начать работу с общественными организациями, опросить жителей города, чтобы выяснить, имена каких героев Великой Отечественной они хотят дать новым улицам города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии участникам боевых действий в Великой Отечественной войне выплатят по 100 тыс. рублей ко Дню Победы. Выплаты получат и вдовы героев, и узники концлагерей.