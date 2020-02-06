Абакан, , 08:39 — REGNUM В министерстве образования и науки Хакасии проводятся следственные действия. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 6 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что обыски прошли в рамках расследуемых уголовных дел, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений. Они выдали их за готовые объекты для размещения детсадов в Аскизском, Бейском и Таштыпском районах Хакасии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе обысков изъята финансовая документация.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обысках в минобре Хакасии проинформировали местные массмедиа. Сообщалось, что недостроенные здания для детсадов обошлись в сумму более 95 млн рублей.

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