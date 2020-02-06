Найроби, , 08:38 — REGNUM Власти Кении планируют репатриировать 85 студентов, которые оказались в бедственном положении в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, и во избежание заражений изолировать их по возвращении на родину. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, министр здравоохранения восточноафриканской страны заявила перед парламентским комитетом по здравоохранению, что эвакуация будет проведена после того, как власти Китая откроют город.

«Министерство иностранных дел поддерживает постоянную связь с 85 кенийскими студентами», — сказала депутатам доктор Мерси Мванганги.

«Мы оборудовали две комнаты ожидания в JKIA [главный международный аэропорт Кении] и создали изолятор в больнице имени Кениаты. Дополнительные средства спутниковой изоляции были выделены для округа Найроби», — добавила она.

Не ясно, как долго продлится закрытие Ухани, но несколько стран эвакуировали своих граждан из города, среди которых — Египет.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сомневаются в готовности Африки справиться с подтвержденным случаем коронавирусом.

Во вторник, 4 февраля, Майкл Яо, глава ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе, сказал, что во многих африканских странах слабо развиты системы здравоохранения.

Яо отметил, что на континенте есть только шесть лабораторий, способных проводить тестирование на вирус — они находятся в Нигерии, Гане, на Мадагаскаре, в Сьерра-Леоне, Сенегале и ЮАР.

«В Южноафриканской лаборатории проверили 71 образец из разных стран [континента], где были зафиксированы случаи подозрения на заболевание. Результаты оказались отрицательными», — сказал доктор Яо.

В ВОЗ намерены направить дополнительную поддержку 24 странам континента, чтобы они могли провести тестирование на вирус, который на сегодняшний день стал причиной гибели 426 человек, и один из летальных исходов был отмечен за пределами Китая.

К настоящему моменту в Африке не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом, передает ВВС.