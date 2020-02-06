Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области предупредила родителей будущих первоклассников об ответственности за предоставление фиктивных документов, подтверждающих регистрацию ребёнка по месту жительства или пребывания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2018 — 2019 годах руководители общеобразовательных учреждений Новосибирска обращались в прокуратуру по вопросам предоставления гражданами сведений о фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. В отдельных случаях факты подтвердились, — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что ответственность за подделку может обернуться лишением свободы на срок до двух лет, фиктивная регистрация — лишением свободы на срок до трёх лет. Подтверждение данных фактов также является основанием для аннулирования регистрации и отмены решения о приёме в школу.

Напомним, что приём документов для зачисления детей в первый класс образовательных учреждений Новосибирска начался с 1 февраля 2020 года.