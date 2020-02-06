Тараз, Казахстан, 6 февраля 2020, 08:33 — REGNUM Суд №2 города Тараза оштрафовал бывшего директора филиала АО «Казпочта» в Джамбульской области на 7,5 млн тенге ($19,8 тыс.), сообщили в агентстве Казахстана по противодействию коррупции.
Бывший руководитель «Казпочты» признан виновным в получении взятки за трудоустройство заинтересованного лица в филиале. Суд также пожизненно лишил чиновника права занимать должности на государственной службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале сотрудники агентства Казахстана по противодействию коррупции задержали начальника департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области по подозрению в коррупции.
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