Владивосток, , 08:32 — REGNUM За минувшие сутки через различные пункты пропуска — автомобильные, воздушные, морские — в Приморье въехало более двух тысяч человек, в том числе 286 человек прибыли из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Все прибывшие на линии границы проходят санитарно-карантинный контроль: за сутки выявлено три человека с признаками инфекционных заболеваний, у всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Результат — отрицательный, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Самостоятельно в медучреждения за сутки обратились с признаками ОРВИ два человека, ранее посещавшие Китай. Результат также отрицательный», — рассказали в ведомстве.

Всего самостоятельно в медучреждения Приморья обратились 33 человека, ранее побывавшие в КНР — ни у кого коронавирус выявлен не был.

Как сообщало ИА REGNUM, более 28 тысяч человек считаются заразившимися коронавирусной инфекций в Китае. К настоящему времени погибло 563 человека.