Чебоксары, , 08:29 — REGNUM В Чувашии в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ массово раскупают медицинские маски — многие покупают 100 и более масок за раз. Об этом сообщает минздрав республики по итогам совещания с крупными аптечными сетями. Между тем, в соцсетях появились жалобы на то, как отдельные аптеки зарабатывают на обычных медицинских масках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В релизе отмечается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Викторов совместно с росздравнадзором Чувашии, УФАС и ГУП «Фармация» провели совещание с крупными аптечными сетями «о недопущении повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты».

«Представители сетей заверили, что медицинские маски имеются в достаточном количестве, но отметили, что многие клиенты покупают 100 и более масок за раз, что может повлиять на наличие средств защиты. Зачастую в аптеку поставки товара осуществляются раз в два дня, и если маски раскупили в день поставки, то товар появится на прилавках уже через день», — говорится в сообщении минздрава.

О ценах на масках не уточняется. Между тем, в соцсетях появились жалобы на высокие цена на медицинские маски.

«В то время, как руководство страны прикладывает максимум усилий по защите граждан от коронавируса, новочебоксарская аптека зарабатывает свою тысячу процентов на обычных медицинских масках. Комплект из трёх штук (только в комплекте!) продают за 60 рублей — и это когда коронавирус ещё за тысячи км от нас, а в городских больницах введён масочный режим. Интересно, насколько взвинтят цены, если (тьфу-тьфу-тьфу) новый вирус доберётся до нас? И кто следит за ценообразованием на копеечные, но такие важные средства защиты?» — пишет в «Фейсбуке» Ирина Б.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что в некоторых аптеках цены на маски выросли до 70−100 рублей. И отметила, что до нового года одна маска продавалась за 1,5 рублей, назвав это беспрецедентным ростом. Глава государства предложил закрывать аптеки, где происходит такой сильный рост цен, закрывать.

Напомним, в Чувашии за неделю (с 24 по 31 января) заболели ОРВИ и гриппом 6 975 человек, из них 64% — несовершеннолетние. Показатель заболеваемости составил 570,1 на 100 тыс. населения, что на 36,7% выше уровня предыдущей недели.

В Роспотребнадзоре отмечают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики ОРВИ и гриппа является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа. Носить маску рекомендуют при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.