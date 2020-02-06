Чебоксары, 6 февраля 2020, 08:29 — REGNUM В Чувашии в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ массово раскупают медицинские маски — многие покупают 100 и более масок за раз. Об этом сообщает минздрав республики по итогам совещания с крупными аптечными сетями. Между тем, в соцсетях появились жалобы на то, как отдельные аптеки зарабатывают на обычных медицинских масках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В релизе отмечается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Викторов совместно с росздравнадзором Чувашии, УФАС и ГУП «Фармация» провели совещание с крупными аптечными сетями «о недопущении повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты».
О ценах на масках не уточняется. Между тем, в соцсетях появились жалобы на высокие цена на медицинские маски.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что в некоторых аптеках цены на маски выросли до 70−100 рублей. И отметила, что до нового года одна маска продавалась за 1,5 рублей, назвав это беспрецедентным ростом. Глава государства предложил закрывать аптеки, где происходит такой сильный рост цен, закрывать.
Напомним, в Чувашии за неделю (с 24 по 31 января) заболели ОРВИ и гриппом 6 975 человек, из них 64% — несовершеннолетние. Показатель заболеваемости составил 570,1 на 100 тыс. населения, что на 36,7% выше уровня предыдущей недели.
В Роспотребнадзоре отмечают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики ОРВИ и гриппа является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа. Носить маску рекомендуют при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.