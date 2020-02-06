Пхаджу, Южная Корея, , 08:28 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, восемнадцать туш кабанов были обнаружены в окрестностях города Пхаджу и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо, а также в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо.

В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до ста шестидесяти шести.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.