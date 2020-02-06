Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:23 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле участковый фельдшер отдана под суд. Он за деньги оформляла листы нетрудоспособности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступления совершались в поликлинике №1 на территории Дзержинского района города с мае 2017-го — июне 2018 года. Одной из горожанок женщина трижды выдавала больничные с освобождением от работы на 10 календарных дней. За это гражданка платила ей деньги из расчёта 300 рублей за каждый день.

Сейчас дело отдано в суд. Обвиняемой грозит до двух лет колонии.