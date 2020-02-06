Париж, , 08:23 — REGNUM За пять недель до муниципальных выборов во Франции опрос Elabe рассматривает привязанность и видение политических партий жителями страны, передает BFM TV.

На вопрос «какое из следующих политических движений можно назвать оппозиционным», 41% респондентов заявили, что не видят оппозиции ни в одном политическом движении.

Согласно опросу, 25% респондентов назвали партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» основной оппозиционной политической группой.

В том же духе, 38% опрошенных говорят, что не чувствуют себя «близкими» ни к одной политической партии. Среди лиц моложе 25 лет цифры увеличиваются до 51%, а среди работников — до 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 51% жителей Франции представляет своего будущего мэра вне какого-либо определенного политического аппарата.

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