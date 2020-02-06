Уфа, , 08:27 — REGNUM Больных коронавирусной инфекцией в Башкирии нет. Об этом сообщил заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое прошло 5 февраля в региональном правительстве.

По его словам, в регионе организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой и усилен санитарно-карантинный контроль.

Жеребцов также отметил, что в уфимском аэропорту специалисты осуществляют усиленный двойной контроль всех пассажиров, прилетающих из КНР. При этом используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование и проводится лабораторные обследования пассажиров.

Отмечается, что на текущий момент все результаты обследований по коронавирусу отрицательные.

Ранее сообщалось о том, на территории Российской Федерации зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Забайкалье и Тюменской области.

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