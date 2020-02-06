Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:19 — REGNUM В Новокузнецке в 2019 году выбросы снижены более чем на 8% к показателям 2017 года. Сделано это, как сообщили ИА REGNUM в администрации правительства Кузбасса, в рамках национального проекта «Экология».

К 2024 году выбросы в атмосферный воздух города планируется уменьшить на 69 тыс. тонн (свыше 20% к уровню 2017 года). В комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ входят 24 мероприятия, в том числе по направлениям «транспорт», «теплоэнергетика», «промышленные предприятия», «мониторинг».

Так, в 2019 году закуплено четыре городских автобуса на компримированном природном газе (25,8 млн рублей из областного бюджета). За счет средств местного бюджета приобретены два троллейбуса «Тролза Мегаполис» (33,1 млн рублей). Администрацией Новосибирска заключен контракт на приобретение ещё двух троллейбусов (35,9 млн рублей).

В сентябре 2019 года заключен контракт на проектирование и инженерные изыскания в рамках строительства сетей газоснабжения на территории Заводского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов Новокузнецка (34,7 млн рублей). Планируется строительство теплотрассы от ТЭЦ до Куйбышевского района.

Предусмотрены реконструкция газоочистного оборудования, ремонт циклонов и газоходов городских котельных.

В 2019 году в Новокузнецке установлено пять стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. А на базе экспериментального инновационного Экотехнопарка планируется перерабоать 3,3 млн тонн опасных отходов.