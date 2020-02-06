Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Единственным претендентом на реконструкцию пришедших в упадок оранжерей Таврического сада в центре Санкт-Петербурга стал Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Одна из оранжерей Таврического сада Дарья Драй © ИА REGNUM

Только эта структура пожелала участвовать в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации запущенных в последние годы теплиц, сообщили в Смольном.

Согласно условиям конкурса, инвестор не более чем за 34 месяца должен создать социально-культурный объект с тремя действующими оранжереями, а также помещениями для выставок и концертов. При этом оранжереи и пространства для досуга должны занимать не менее 60% площади всего концессионного объекта. На остальных 40% инвестор может разместить рестораны, магазины, административные и хозяйственные помещения. Итоги конкурса планировалось подвести в мае 2020 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому Комитету по инвестициям провести оценку заявки потенциального инвестора и, в случае положительного решения, запросить Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» о заключении концессионного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года свою концепцию реконструкции оранжерей Таврического сада выдвигал ресторанный холдинг Ginza Project. Стоимость проекта по реконструкции теплиц, занимающих ныне почти 27 тыс. кв. метров, он оценивал в 1,7 млрд рублей. Однако в итоге холдинг не стал участвовать в конкурсе.

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