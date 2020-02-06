Москва, , 08:14 — REGNUM Среди регионов России, лидирующих по объему потребления водки в 2019 году, названы Сахалинская и Магаданская области, Коми, Карелия и Чукотка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА).

Так, по итогам прошлого года в Сахалинской области было зафиксировано потребление 12 литров водки на душу населения, Магаданской области — 11,4 литра, Коми — 10,6 литра, на Чукотке — 10 литров, в Карелии — 9,6 литра.

Отмечается, что рейтинг был составлен по данным статистики Росалкорегулирования о легальных продажах алкоголя и официальных данных о населении регионов страны.

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По словам главы ЦИФРА Вадима Дробиза, для данных регионов свойственно употребление крепкого алкоголя из-за холодного климата. Кроме того, люди стали больше покупать легальный алкоголь, который и учитывается в статистике.

Также отмечается, что средний уровень потребления водки по России в прошлом году составил 4,8 л на человека, что на 2% меньше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение.

Крепкий алкогольный напиток остаётся очень популярным в северных странах, включая Россию, однако в целом потребление водки снижается — за последнее десятилетие примерно вдвое, уточнил он.

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