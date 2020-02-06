Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM По итогам 2019 года в Казахстане зарегистрировали 3805 случая суицида, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Об этом 6 февраля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры республики.

Подавляющая часть самоубийств произошла среди мужчин — 3033 случая, что на 6,6% больше, чем в 2018 году. Суицид среди женщин вырос на 11,1%, до 772 случаев. Количество попыток расстаться с жизнью выросло на 13%, до 4,8 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что с 2015 года количество случаев суицида среди молодежи снизилось в два раза.

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