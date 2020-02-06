Пласт, Челябинская область, 6 февраля 2020, 08:08 — REGNUM В челябинском Пласте водитель машины «Тойота Ленд Крузер» осуждён за смертельное ДТП. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
ДТП произошло 15 октября. Машина ехала со скоростью примерно 120 км/час и на дороге «Южноуральск-Магнитогорск» вылетела за пределы полотна. Пассажир погиб.
Погибший возглавлял кондитерскую фабрику «Руслада». Суд назначил подсудимому полтора года колонии-поселения. Также полтора года ему запрещено водить автомобиль.