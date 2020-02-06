Хабаровск, , 08:11 — REGNUM Жители Хабаровского края, потерявшие весь урожай во время амурского паводка 2019 года, вопреки заверениям властей компенсировать потери, до сих пор не получили компенсаций. Добиваться правды люди, большинство из которых малоимущие пенсионеры, намерены в суде.

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Ситуацию изучило региональное ИА Транссиб. Инфо .

В официальных источниках правительства Хабаровского края было заявлено о том, что на помощь дачникам, потерявшим урожай вследствие паводка, выделено 62 млн рублей. Заявление правительства региона прозвучало еще в ноябре 2019 года, после того, как в СМИ стали появляться жалобы людей, которых фактически бросили с их проблемами.

Однако до настоящего времени люди, потерявшие урожай, домашний скот, постройки, не получили обещанных возмещений.

17 февраля в суде Комсомольского района Хабаровского края состоится первое заседание по искам пострадавших от паводка граждан — дачников СНТ «Подъемник». Из 555 участков от паводка пострадали 208, они были затоплены. Люди столкнулись с бюрократией в худшем её проявлении. Как им сообщили в администрации Комсомольского района, их участки официально не обозначены на карте в зоне подтопления. Потому, компенсировать им никто ничего не будет.

Дачники, преимущественно пенсионеры, обратились в минсельхоз Хабаровского края. Но там ответили, что администрация Комсомольского района им — не подчиняется.

В администрации Комсомольского района журналистам агентства сообщили, что территорию СНТ «Подъемник» обследовала «компетентная комиссия» и не нашла там никаких затопленных участков. Граждане же сообщили, что в СНТ приезжал один — единственный представитель администрации по фамилии Аникин. Он пробыл в дачном товариществе от силы минут 30. Люди недоумевают: как чиновник успел осмотреть все товарищество, занимающее 88 гектаров?

В суд, помимо исков, люди направили и коллективное обращение, под которым стоит более 200 подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края неоднократно заявляли, что компенсации за погибший урожай будут выплачены всем подтопленцам региона. На эти цели из бюджета было выделено 62 млн рублей.