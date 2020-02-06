Лондон, , 08:01 — REGNUM Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег, потребовав от Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Гаджиева стала первой жительницей Великобритании, к которой применили новый правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO).

Она попыталась оспорить это решение британских властей, однако суд не пошёл навстречу. Теперь, передаёт издание, если азербайджанской гостье не удастся отчитаться об источнике дохода, то её особняк на западе Лондона стоимостью £11,5 млн ($15 млн) будет арестован.

Отмечается, что прецедентное решение суда приветствовали в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью. Там назвали его «полезным для будущих дел, касающихся UWO», и подчеркнули, что будут прибегать к подобным ордерам для противодействия незаконной финансовой деятельности и оргпреступности.

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