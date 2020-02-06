Тайбэй, , 07:50 — REGNUM Управление здравоохранения Тайваня запретило вход всех международных круизных лайнеров в морские гавани своей страны из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Соответствующие меры тайваньские власти приняли после того, как круизный лайнер был поставлен на карантин в японском порту Йокогама. Отмечается, что вышеупомянутое судно заходило в один из портов Тайваня 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля круизное судно Diamond Princess поставили на карантин в порту города Йокогама в Японии из-за выявленного у одного из пассажиров заражения коронавирусом. Японские власти обязали проверить всех пассажиров и экипаж круизного лайнера. По последним данным, из 3700 человек на борту судна, заболевание было выявлено у 20 человек.

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