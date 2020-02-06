Новосибирск, , 07:40 — REGNUM Студентка Новосибирского государственного университета (НГУ) Мария Игошкина предложила на законодательном уровне запретить символы Великой Победы в рекламе, потребительской сфере и в рамках предвыборной агитации, сообщается на сайте вуза.

«Недобросовестные лица используют Победу в войне с целью продвижения своей продукции, услуг и даже набирают таким образом «политические очки». Это никак не соотносится с памятью о войне и искажает действия общества по сохранению исторической памяти, — считает студентка второго курса Института философии и права. — При этом необходимо чётко определить границы применения нормы, чтобы избежать привлечения к ответственности добросовестных лиц и организаций, например, реконструкторов. Наша сейчас задача доработать это предложение так, чтобы исключить подобные ситуации».

С подобной инициативой Игошкина выступила на заседании законотворческого экспертного совета молодежного парламента при Государственной думе РФ.