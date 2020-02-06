Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинске председатель совета директоров АО «Трубмаш» и директор организации отданы под суд. Им вменяют невыплату сотрудникам зарплаты, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвинительное заключение уже утверждено. Дело рассмотрит мировой суд в Ленинском районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, долг накопился за полтора года (с января 2018 года по июль 2019-го). 118 работникам должны более 15 млн рублей.

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