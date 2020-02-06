Новосибирск, , 07:30 — REGNUM Только за несколько дней в Новосибирской области за выезд на лёд в Ордынском и Купинском районах возбуждено 15 административных дел. С начала зимы к административной ответственности привлечены 73 нарушителя, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Во время патрулирований выставлено около 200 запрещающих знаков выезда на лёд, проинструктировано более 5,5 тысяч человек.

«Выезжать на лед возможно только по специально оборудованным переправам. Сейчас на территории Новосибирской области открыта только одна ледовая переправа между сёлами Спирино и Чингис в Ордынском районе, где проводится ежедневный контроль по её эксплуатации. В случае выявления нарушителей, составляются административные протоколы», — прокомментировал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.

Спасатели подчёркивают, что из-за оттепелей лёд на водных объектах сформировался слоями, и при кажущейся достаточной толщине в 30−40 см, на самом деле не выдерживает нагрузки транспорта.

Отметим, что за выезд на лёд вне ледовых переправ нарушителям грозит предупреждение или штраф: на граждан — от 300 до 1 тыс. рублей, на должностных лиц — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 5 тыс. до 8 тыс. рублей.