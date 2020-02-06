Владивосток, , 07:30 — REGNUM В правительстве Приморья свой пост покидает зампред правительства, министр здравоохранения края Виктор Фисенко.

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Источники не исключают, что Виктор Фисенко после увольнения пойдёт на повышение в Минздрав России, который возглавляет Михаил Мурашко, с которым Фисенко ранее работал в Росздравнадзоре, пишет ИА PrimaMedia. Виктор Фисенко был назначен на должность исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Приморья в январе 2019, в декабре 2019 года был назначен министром и зампредом правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, департаменту здравоохранения Приморья в 2019 году удалось привлечь на работу в регионе порядка 300 врачей и медицинских сестёр.