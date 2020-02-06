Пермь, , 07:19 — REGNUM В соцсетях появилось предписание, завизированное главой Управления Роспотребназдора по Пермскому краю Виталием Костаревым, который рекомендует мэру Перми Дмитрию Самойлову приостановить образовательный процесс в школах с 7 по 15 февраля.

В документе указано, что за неделю (27 января — 2 февраля) рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципалитете вырос на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Эпидпорог превышен на 12,5%. Отмечено увеличение заболеваемости и 3−4 февраля.

Напомним, что в Управлении Роспотребнадзора ранее заявляли, что по состоянию на 4 февраля нет оснований для объявления карантина в общеобразовательных учреждениях Перми.

По данным издания «Коммерсантъ», в мэрии сообщили, что по состоянию на вечер 5 февраля предписание чиновникам не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 февраля все школы закрыли на карантин в восьми муниципальных образованиях: Чайковском, Чернушинском, Краснокамском, Октябрьском, Осинском, Еловском, Уинском и Сивинском районах.

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