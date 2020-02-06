Лас-Вегас, США, , 07:16 — REGNUM В популярном в США реалити-шоу «Звёзды ломбарда» (Pawn Stars) его главный участник Рик Харрисон получил реплику редкого меча Frostmourne Sword из игры World of Warcraft. Об этом 6 февраля сообщил портал Comicbook.

Харрисону пришлось разобраться в том, что ему пытаются продать. Первоначально продавец запросил у него $5 тыс., однако в итоге владелец ломбарда получил меч, заплатив более разумную цену — $750.

В декабре 2019 года в ломбард Pawn Stars принесли невероятно редкую, запечатанную в оригинальную коробку с наклеиками, копию игры Super Mario Bros. Продавец запросил за неё $1 млн. Рик Харрисон, посоветовавшись с экспертом и поняв, что игра дествительно является крайней редкостью, всё же отклонил предложение, не желая идти на большой риск.

Pawn Stars — реалити шоу, в котором показано взаимодействие сотрудников всемирно известного ломбарда, расположенного в Лас-Вегсе (штат Невада, США), с покупателями, которые приносят крайне редкие и необычные предметы.

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