Южно-Сахалинск, , 07:23 — REGNUM Во второй раз не смогли выбрать мэра депутаты крупнейшего на Сахалине портового города Холмск. На главный пост города претендовали трое кандидатов, но парламентарии не отдали предпочтения никому из них.

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Как выяснило ИА Сахалин. Инфо, в Холмске мэра не выбирают жители — его назначает комиссия из депутатов местного совета. Наибольшее количество голосов получила действующий вице-мэр Южно-Курильска Елизавета Андреева. Но за нее проголосовали 9 депутатов, а семеро высказались против. При этом, по закону, победитель должен набрать не менее 2/3 голосов.

Без мэра город Холмск останется теперь, как минимум, на месяц, а, возможно, и на более долгий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2020 года депутаты Холмска также не смогли выбрать градоначальника.