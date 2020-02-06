Барнаул, 6 февраля 2020, 07:07 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин сомневается, что призыв Владимира Путина отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса, будет адекватно воспринят в регионах. Комментируя слова главы государства на свой странице в соцсетях, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 февраля, в ходе совещания в правительстве российский президент Владимир Путин призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз. По оценке заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, в то время как до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек.
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