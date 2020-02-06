р.п. Коченево, , 07:00 — REGNUM В Новосибирской области осуждёны бывший начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Александр К. и начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации р.п. Коченево Сергей Ч., сообщает региональное управление СКР.

Первый проходил по ч.4 ст. 159, п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ — мошенничество и получение взятки, второй по п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ — получение взятки. С ними осуждён и индивидуальный предприниматель Игорь М. — за дачу взятки (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

Установлено, что в мае 2018 года чиновники получили от новосибирского предпринимателя часть взятки в сумме 600 тыс. рублей — за содействие и начала процедуры оформления документов на земельный участок вблизи железнодорожного вокзала р.п. Коченево.

Суд приговорил теперь уже бывших чиновников к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а предпринимателя — к штрафу в размере 2 млн рублей.