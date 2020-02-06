Владивосток, , 07:00 — REGNUM В 2019 году приморские полицейские выявили и пресекли 400 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В ведомстве отметили, что в 2019 году в Приморье из-за границы въехало свыше 800 тысяч иностранцев, что на 16 процентов превысило показатель 2018 года. В основном целью посещения Приморья являлся туризм.

«В Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. В ходе проведения порядка 3 тысяч проверок, были пресечены свыше 14 тысяч административных правонарушений в миграционной сфере. Выявлено 400 миграционных преступлений», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полиция, только в рамках проведения операции «Нелегал» выявила 672 нарушения миграционного законодательства.