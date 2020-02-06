Москва, , 06:59 — REGNUM Персональные данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу неизвестные лица в сети интернет. Об этом 6 февраля сообщает РБК.

В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.

В издании предположили, что база данных может принадлежать компании «Быстроденьги», поскольку большинство ответивших на звонки сообщили о своих обращениях в эту компанию. Вместе с тем изучивший базу эксперт Центрального банка России сообщил, что содержащаяся в ней информация может принадлежать разным компаниям.

Ранее в Центробанке сообщали, что число жалоб на работу микрофинансовых организаций за 10 месяцев 2019 года увеличилось на 29,8%.

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