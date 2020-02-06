Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 06:54 — REGNUM В школы Таймыра в середине марта 2020 года поступят первые буквари на энецком языке. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Таймырского муниципального района Красноярского края.

Уточняется, что макет учебного пособия «Онай энчу букварь» и макет рабочей тетради напечатают в Санкт-Петербурге тиражом 200 экземпляров.

Автором букваря является почётный работник образования Дарья Болина — автор книг для обучения детей родному языку, ветеран труда. Средства на выпуск букваря и рабочих тетрадей выделил «Экспертный центр — проектный офис развития Арктики».

Как сообщало ИА REGNUM, 33 художника создадут первую граффити-азбуку в России.