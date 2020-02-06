Барнаул, , 06:51 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин сомневается в словах врача-психиатра Даниила Покровского, назвавшего пиво самым токсичным алкогольным напитком из-за содержащихся в нём «крайне непролазных соединений» (в частности — кобальта). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Павел Шумихин «Заявление врача-психиатра является далеко не бесспорным и основано на весьма сомнительных данных. В частности, упоминаемые им соли кобальта в изготовлении пива давно не применяются. Если сравнивать токсичность алкогольных напитков, то она, безусловно, зависит от содержания алкоголя и качества изготовления, количества и кратности приема, а здесь существует огромное разнообразие, немало затрудняющее задачу по определению токсичности конкретного напитка. Потенциальная опасность спиртных напитков для здоровья обусловлена прежде всего самим алкоголем, а не связана с некими «соединениями».

Напомним, о том, что обычное пиво содержит больше токсичных веществ, чем другие алкогольные напитки, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский сообщил накануне в эфире «Вечерней Москвы». По его словам, крайне вредным в пенном напитке является не алкоголь, а «крайне неполезные для здоровья человека» соединения, в том числе содержащие кобальт.

Читайте также: Назван самый токсичный алкогольный напиток