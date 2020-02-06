Челябинск, , 06:51 — REGNUM В Челябинске для страдающей сахарным диабетом дочери Ангелины Попцовой уже закуплены тест-полоски и иглы для шприц-ручек. Об этом говорится в официальном сообщении областного минздрава.

Иглы уже находятся в аптеке. Тест-полоски обещают доставить туда 6 февраля. Чтобы их получить, нужно предъявить льготные рецепты. Рецепт на иглы уже оформлен и на руках у заявительницы, а рецепт на тест-полоски ещё предстоит выписать.

Как сообщало ИА REGNUM, дочери челябинки диагноз поставили в ноябре. И тест-полосок и игл пока не выдали. Женщина была вынуждена написать о своей проблеме в соцсетях. Там же она добавила, что в аналогичной ситуации и многие другие дети с диабетом, с родителями которых довелось ей поговорить.

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