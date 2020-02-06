Кемерово, , 06:49 — REGNUM Постановлением главного санитарного врача Кемеровской области Евгения Окса, в регионе вводятся «ограничительные мероприятия на период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я, главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Окс Е.И., проанализировав ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями установил: на территории Кемеровской области наблюдается предэпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За 27 янаваря — 2 февраля 2020 года зарегистрировано 18,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ совокупного населения превышен на 17,8%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в целом по области увеличилась на 37,5%, а по отдельным административным территориям — в 1,9−3,8 раза. Пороговый уровень заболеваемости ОРВИ на 9,5 — 148,1% превышен на 13 административных территориях», — говорится в документе.

Уточняется, что за неделю в регионе зарегистрировано 229 случаев заболевания внебольничной пневмонией, в том числе 219 случаев средней и тяжелой степени тяжести — 95,6%.

В частности, в медицинских организациях, учреждениях образования, социального обслуживания населения, на предприятиях торговли, общественного питания, в организациях, оказывающих услуги населению, местах массового сосредоточения людей вводятся ограничительные мероприятия, в том числе «масочный режим».

Также будет ограничено проведение массовых культурных, спортивных и других общественных мероприятий.

Департаменту охраны здоровья населения поручено «проводить анализ заболеваемости гриппом/ОРВИ и внебольничными пневмониями с оценкой эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий, прогнозированием развития эпидемической ситуации, организацией, при необходимости, дополнительных мер по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ».

Также будет проведено поэтапное, с учетом эпидситуации, перепрофилирование соматических стационаров для госпитализации больных с тяжёлыми формами гриппа и ОРВИ. Медперсонал направят на дополнительное обучение.

Медицинские организации должны быть обеспечены запасами противовирусных препаратов и лекарственных средств для лечения больных гриппом, тяжёлыми формами ОРВИ, запасом дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). Медицинскими масками и необходимым резервом препаратов для лечения, средствами неспецифической профилактики ОРВИ и грипп должны быть обеспечены и аптеки.

Департаменту образования и науки, руководителям общеобразовательных учреждений, заведующим дошкольными учреждениями поручено обеспечить ежедневный учёт посещаемости детей и выяснение причин отсутствия их.

При отсутствии 20% учащихся школ, учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей в дошкольных образовательных учреждениях, классы и группы должны быть частично закрыты.

Министерству транспорта поручено обеспечить общественную и личную профилактику гриппа и ОРВИ на предприятиях транспорта и связи, включая проведение дезинфекции транспорта.

Эти и другие меры вводятся в регионе с 4 февраля 2020 года до окончания сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.