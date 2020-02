Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Возрождённая студия Telltale может уже работать над второй частью своей игры Tales from the Borderlands. Об этом 6 февраля сообщил портал Comicbook.

Согласно сообщениям инсайдеров, эта игра будет следующий проектом после The Wolf Among Us 2, которая была анонсирована на церемонии вручения премии The Game Awards 2019. Издание отмечает: новость пока можно отнести лишь к разряду слухов, однако её сообщил тот же пользователь Reddit, который сообщил о разработке The Wolf Among Us 2 ещё до официального анонса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на портативной консоли Nintendo Switch вышли второй и третий сезоны «Ходячих мертвецов». Разработкой этих игр занималась Telltale, которая сейчас принадлежит компании Skybound Games автора оригинальных комиксов «Ходячие мертвецы»Роберта Киркмана.

