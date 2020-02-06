Москва, , 06:48 — REGNUM Угроза нового типа коронавируса, вспышка которого охватила КНР, преувеличена, а такие заболевания, как грипп и ОРВИ являются не менее опасными для человека, чем 2019-nCoV. Об этом заявил 5 февраля в интервью ОТР президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль.

По словам Рошаля, российским гражданам нечего бояться, поскольку власти РФ приняли все возможные меры предосторожности. Он отметил, что также не нужно опасаться тех людей, которые были эвакуированы из китайского города Ухань в Тюменскую область. Рошаль подчеркнул, что данный российский регион обладает необходимыми кадровыми и техническими возможностями.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что власти КНР совершили ошибку, когда решили полностью закрыть город Ухань, где началась вспышка коронавируса.

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