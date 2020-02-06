Челябинск, , 06:42 — REGNUM В Челябинске ребёнку с сахарным диабетом не выдают тест-полоски. Об этом журналистам заявила её мать Ангелина Попцова.

О проблеме женщина написала в соцсети Facebook. Она отмечает, что по закону тест-полоски для глюкометра, как и игры для шприц-ручек, должны выдавать бесплатно. Но через три с половиной месяца после постановки диагноза ничего этого не дали.

При этом она добавила, что в аналогичной ситуации оказались и другие дети, с родителями которых ей удалось пообщаться. В ответ на запрос одного из депутатов в областном минздраве заявили, что уровень глюкозы можно измерять бесплатно в медицинской организации.

«Что, каждые три часа ездить в поликлинику? И ночью тоже? Вы совсем не имеете понятия, что такое диабет? Может, нужны курсы повышения квалификации?» — написала женщина заочный ответ чиновникам минздрава.