Владивосток, , 06:26 — REGNUM Рост заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями привёл к закрытию на карантин 14 школ и 11 детских садов в муниципалитетах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального Роспотребнадзора.

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Как сообщили в ведомстве, превышение допустимого уровня заболеваемости в настоящий момент в основном наблюдается среди детских возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14.

«Для того, чтобы эпидемия не стала распространяться ускоренными темпами, решено на время приостановить посещение детских образовательных учреждений в крае, в которых наблюдается превышение допустимого уровня заболеваемости», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном только Хабаровске на карантин оказались закрыты более 100 классов в общеобразовательных школах.