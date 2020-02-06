Калтан, , 06:23 — REGNUM Ростехнадзор проверил ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Кемеровская область, город Калтан) на соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности. Инспекторы проверили опасные производственные объекты: площадку главного корпуса ГРЭС и площадку подсобного хозяйства. Выявлено 95 нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не проводится контроль состояния оборудования котельного цеха, работающего под давлением; отсутствует освещение на рабочих площадках котельного оборудования; не разработаны графики проведения планово-предупредительного ремонта на 2020 год оборудования электротехнического цеха, работающего под давлением; не осуществляется контроль за эффективностью работы промышленной вентиляции в помещении приготовления электролита; не предусмотрены меры в случае аварийной разгерметизации химико-технологической системы; не регламентирован порядок приема токсичных веществ в технологическую систему», — уточнили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

В итоге, к административной ответственности привлечены юридическое лицо и должностные лица Южно-Кузбасской ГРЭС, выдано предписание об устранении нарушений.